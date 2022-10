Verstappen: ’Het zou apart zijn als ik voor zo’n klein momentje straf krijg’

„Ik reed langzaam en mijn banden waren koud. Ik wilde ze opwarmen, maar kende een momentje. Lando wilde me op dat moment passeren en moest me ontwijken. Gelukkig gebeurde er niks”, reageerde Verstappen, die al op de baan – door een handje op te steken – zijn excuses aanbood aan Norris.

Normaal gesproken staat op een dergelijk vergrijp een gridstraf van drie plekken, al lijkt de wedstrijdleiding in dit op het oog onschuldige geval anders te kunnen beslissen. Verstappen moet zich om 10.00 uur (Nederlandse tijd) melden bij de stewards om tekst en uitleg te geven. Verstappen heeft vertrouwen in een goede afloop liet hij weten. ��Het zou apart zijn als ik voor zo’n klein momentje straf zou krijgen.”

De Red Bull-coureur genoot zaterdag met volle teugen van het circuit op Suzuka. „Het is ongelooflijk. Zeker met weinig benzine komen de auto’s hier echt tot leven. Met name in de snelle eerste sector.”

Verstappen voorspelt hoe dan ook een interessante race. „Sommigen voorspellen dat het droog blijft, anderen gaan uit van regen. Ik heb hoe dan ook vertrouwen in de auto.”

Nummer twee Charles Leclerc heeft wat betreft het weer dezelfde geluiden gehoord. „Het kan een leuke race worden. Hopelijk kunnen we de geweldige fans hier een mooie show voorschotelen.”

Carlos Sainz, die als derde start, acht de Ferrari’s in staat om Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. „Ik denk dat we in een goede positie zitten om te vechten met Max”, aldus de Spanjaard, die slechts 0,057 tekortkwam voor pole. Leclerc gaf enkel 0,010 toe. „Het is balen om de pole met zo’n klein verschil mis te lopen. Het valt voor mij de laatste tijd steeds net de verkeerde kant op. Hopelijk ken ik in het restant van dit seizoen wat meer geluk.”