Formule 1-baas: bij coronageval gaat F1-race door

In Melbourne, de openingsrace van het seizoen, werd begin maart het raceweekend geannuleerd nadat er bij de F1-teams verschillende coronagevallen waren geconstateerd.

Volgens Carey gaat de race ook gewoon door als een renstal zich helemaal terugtrekt. „Sommige zaken moeten we nog helemaal bekijken en tot in de details bespreken. Er zijn zoveel mogelijkheden, bij zoveel zaken kun je je afvragen: ’wat als’, maar een team dat kan niet kan racen is geen reden om de wedstrijd te cancellen.”

Eerder vandaag werd bekend dat de eerste acht races van de herziene F1-kalender van 2020 definitief rond zijn. De koningsklasse van de autosport begint in coronatijd als op 5 juli met de Grote Prijs van Oostenrijk, gevolgd door nog een race op hetzelfde circuit in Spielberg op 12 juli. Hongarije houdt op 19 juli de derde race op de Hungaroring in Boedapest.

Daarna is er een dubbele race op het Britse circuit Silverstone, op 2 en 9 augustus. Vervolgens reist het aangepaste circus naar Barcelona voor de Grand Prix van Spanje op 16 augustus. De zevende race is op 30 augustus in het Belgische Spa-Francorchamps en Monza is op 6 september decor voor de achtste race; de Grote Prijs van Italië.