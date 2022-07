PSV put vertrouwen uit winst bij laatste test

Real Betis bleek aanvankelijk niet bij machte om dat slordige verdedigen af te straffen. Ibrahim Sangaré verloor bij een paar loopacties de bal. Zeker toen hij de enige controlerende middenvelder was, leverde dat gevaarlijk situaties op die hij meestal zelf ten koste van een vrije trap herstelde. Rechtsback Ki-Jana Hoever kwam geregeld tegenover twee tegenstanders te staan, omdat Noni Madueke niet consequent genoeg meeverdedigde. De huurling is nog niet geslepen genoeg. Bij de Spaanse gelijkmaker uit een hoekschop liet hij Jiminez Lopez uit zijn rug weglopen.

Basisploeg

Voor PSV was het de laatste test voor het volgende week in de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax aan het serieuze werk begint. Drie dagen later is AS Monaco in de derde kwalificatieronde voor de Champions League de tegenstander, Trainer Ruud van Nistelrooy liet de basis beginnen die hij ook voor die duels voor ogen zal hebben. Erick Gutierrez, na een blessure terug op de bank, maakte daar nog geen deel van uit. Wel kwam hij na de rust als vervanger van Guus Til in het veld. Vanaf dat moment speelde PSV weer met twee verdedigend ingestelde middenvelders. In de basis lijkt ook nog geen plek weggelegd voor Xavi Simons. Guus Til begon tegen de Spanjaarden als steun in de rug van spits Luuk de Jong. Met Cody Gakpo en Noni Madueke hadden de vleugels een topbezetting.

PSV kwam in zijn nieuwe formatie al snel op voorsprong. Bij dat doelpunt vloeiden de fysieke kracht van Sangaré, het inzicht van Madueke en de klasse van Gakpo samen. De laatste werkte keurig af nadat Sangaré de bal op het middenveld veroverde en Madueke hem fraai in stelling bracht. Niet veel later waren de rollen omgekeerd en bood Gakpo de Engelsman een eigenlijk niet te missen kans. Maar diens inzet strandde op de voeten van Claudio Bravo, de Chileense doelman van Real Betis.

De Spanjaarden bestookten daarna geregeld het doel van PSV. De Eindhovenaren kwamen er zelf soms gevaarlijk uit op de counter en kregen de betere kansen Na prachtig voorbereidend werk van Madueke en Max liet De Jong een puike mogelijkheid onbenut. Zijn volley van dichtbij ging hard over het doel.

Mwene matchwinnaar

Na de 1-1 begon een uur na de rust het wisselen en kwam onder luid gejuich Guardado bij de Spanjaarden binnen de lijnen. Maar het was Phillipp Mwene die het stadion echt in vervoering bracht. In het veld gekomen voor Hoever haalde de Duitser met links verwoestend uit. Het was een schot van de vroegere Roger Schmidt-protegé waar het venijn van af spatte. Winst dus met een kleine kanttekening. Misschien kan Jarrad Branthwaite, die in de rust net als Savio gepresenteerd werd, de defensie nog wat stabieler maken. PSV heeft nog steeds niet al zijn troeven op tafel gelegd.