AZ prijst collegialiteit: ’We zijn erg dankbaar’

AZ laat bussen rijden om supporters te vervoeren. Tot nu toe zijn circa 8000 tickets verkocht voor het duel met FC Mariupol, terwijl AZ circa 9000 seizoenskaarthouders heeft. De capaciteit van de ADO-thuishaven is 15.000.

„We zijn erg dankbaar voor het meedenken van ADO Den Haag, KNVB, UEFA en lokale autoriteiten. Het is mooi dat we op korte termijn een oplossing hebben om onze thuisduels te kunnen spelen”, liet algemeen directeur Robert Eenhoorn weten.

"Bussen van Alkmaar naar Den Haag"

Meerdere clubs boden de helpende hand, onder andere ook FC Utrecht en SC Heerenveen, maar de keuze is op Den Haag gevallen, omdat dat de enige speellocatie was waar zonder problemen twee duels zo kort na elkaar gespeeld konden worden. Met dank ook aan het vaak verguisde kunstgras. Door de verplaatsing van AZ-FC Groningen kent de Eredivisie komende speelronde de noviteit van twee duels, die in één en hetzelfde stadion worden afgewerkt. Op zaterdagavond speelt ADO Den Haag immers al thuis tegen Sparta Rotterdam.

Volgende Europese thuisduel

Er is de afgelopen dagen ook al gesproken over de opties voor de eventuele volgende thuiswedstrijd van AZ, die in de play-off van de Europa League. Het is nog niet gelukt om daarover afspraken te maken vanwege de onzekerheid tegen wie die wedstrijd gespeeld zou worden, als AZ doordringt tot de play-offs. Het maakt voor de autoriteiten een groot verschil of het Tsjechische Viktoria Plzen of het Belgische Royal Antwerp FC, met een potentieel grote supportersschare, daarin de tegenstander is. Daarom zijn de gesprekken daarover op een laag pitje gezet in afwachting van de sportieve ontwikkelingen deze week.