AZ-trainer Slot houdt vast aan elftal dat Ajax versloeg

Fredrik Midtsjø viel uit in het duel met de Amsterdammers. De Noorse middenvelder trainde vrijdag weer met de groep mee en is fit genoeg om tegen ADO te starten.

Bij winst gaat AZ alleen aan kop. Ajax speelt later op zaterdag de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

ADO Den Haag moet in Alkmaar winnen om de kansen op een langer verblijf in de eredivisie in leven te houden.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Leeuwin, Koopmeiners en Wijndal; Midtsjø, De Wit en Clasie; Stengs, Boadu en Idrissi.