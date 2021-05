Het FC Utrecht-dna van Gert en Rick Kruys: ’Het zit echt diep bij ons’

Rick Kruys (r.) treedt al jarenlang in de voetsporen van zijn vader Gert en werkt nu als assistent-trainer bij FC Utrecht. „Ik hoop ooit hoofdtrainer van deze club te worden.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

UTRECHT - FC Utrecht loopt als een rode draad door het leven van Gert en Rick Kruys. Vader en zoon droegen jarenlang het rood-witte shirt en waar Rick nu als assistent-trainer werkzaam is bij de club uit de Domstad, daar vertegenwoordigt Gert de club als ambassadeur en is hij werkzaam voor de commerciële afdeling. Aan de vooravond van de play-off-finale tegen Feyenoord ontleden we het FC Utrecht-dna van de familie Kruys.