’Doorgaan Wit-Russische voetbalcompetitie is onbegrijpelijk’

„Dit is onbegrijpelijk”, zegt Jonas Baer-Hoffmann, secretaris-generaal van de FIFPro. „Er zijn spelers die zich zorgen maken. Wit-Rusland is het enige land in Europa waar de competitie niet wordt stilgelegd.”

Wit-Rusland heeft inmiddels twee speelronde achter de rug. President Aleksandr Loekasjenko liet eerder weten geen enkele reden te zien om niet te voetballen. „Drink veel wodka, ga naar de sauna en werk hard”, hield hij zijn landgenoten voor. „Je kan beter staand leven dan op je knieën sterven.”