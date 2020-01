Sport Kort: PSG heeft finaleplaats beet

Voetbal: Paris SG naar finale Coupe de la Ligue

23.01 uur: Paris Saint-Germain heeft zich zonder problemen geplaatst voor de finale van de Coupe de la Ligue, een van de twee bekertoernooien van Frankrijk. De landskampioen was in de halve eindstrijd met 3-0 te sterk voor Stade Reims. In de eerste helft kwamen Marquinhos en Ghislain Konan (eigen doel) tot scoren. Na de pauze zorgde Tanguy Kouassi voor de derde treffer van de bezoekers.

Paris SG speelt op 4 april in de finale tegen Olympique Lyon, dat dinsdag Lille via strafschoppen uitschakelde.

Algemeen: Preses gewichthefbond geschorst na ARD-documentaire

22.21 uur: Het bestuur van de internationale gewichthefbond IWF heeft voorzitter Tamas Ayan voor negentig dagen geschorst. In die periode gaat een speciale commissie de beschuldigingen tegen de 81-jarige Hongaar onderzoeken.

In een documentaire op de Duitse tv-zender ARD werden onlangs tal van misstanden bij de IWF aan de orde gesteld, waaronder corruptie, overtreding van de dopingregels, een zwartgeldcircuit en matchfixing. Ayan wordt in de reportage door meerdere officials verantwoordelijk gehouden voor de illegale praktijken. De bejaarde preses ontkent alle beschuldigingen.

Ayan trad in 1976 als bestuurslid van de IWF aan. Vanaf 2000 fungeert hij als voorzitter. De Amerikaanse vicepreses Ursula Papandrea is benoemd tot interim-voorzitter.

Door de bestuurlijke wantoestanden en de vele dopingzaken in het gewichtheffen staat de olympische status van de krachtsport al geruime tijd zwaar onder druk. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) noemde de recente onthullingen door de ARD „ernstig en zorgwekkend.”

Algemeen: WADA schort goedkeuring antidopinglab Moskou voorlopig op

20.25 uur: Het wereldantidopingbureau WADA heeft de voorlopig goedgekeurde status van het Russisch antidopinglaboratorium opgeschort. Dit in afwachting van verdere disciplinaire maatregelen tegen de Russische sport. Het betreffende laboratorium in Moskou mag daardoor geen controles meer uitoefenen.

WADA legde in december de Russische sport een schorsing van vier jaar op wegens omvangrijke dopingfraude. Het bureau acht overtuigend bewezen dat Rusland heeft geknoeid met urine- en bloedmonsters en datagegevens om het gebruik van doping te verdoezelen. De sancties houden onder meer in dat sporters vier jaar lang niet onder de Russische vlag mogen deelnemen aan Olympische Spelen en WK’s in alle sporten.

Na beroep van Rusland heeft WADA de zaak voorgelegd aan het hof van sportarbitrage (CAS) in Lausanne.

Anish Giri Ⓒ Hollandse Hoogte

Schaken: Van Foreest en Giri komen tot remise bij Tata Steel

18.38 uur: De schakers Jorden van Foreest en Anish Giri hebben in de tiende ronde van het Tata Steel Chess in Wijk aan Zee remise gespeeld. Van Foreest deed dat tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda, Giri tegen de Rus Danill Dubov. Van Foreest blijft daardoor de hoogst geklasseerde Nederlander. Hij heeft een punt meer dan Giri.

Fabiano Caruana verstevigde zijn koppositie ten opzichte van enkele achtervolgers. De Amerikaan won en nam daarmee afstand van de jonge Iraniër Alireza Firouzja. Caruana leidt met 7 punten, op een half punt gevolgd Magnus Carlsen. De Noorse wereldkampioen won van de Wit-Rus Vladislav Kovalev.

Van Foreest (6 punten) deelt de derde plaats met de Amerikaan Wesley So.

Kunstrijden: Kennes uitgeschakeld op EK in Graz

17.59 uur: Kunstrijder Thomas Kennes heeft het tijdens de korte kür bij de EK in het Oostenrijkse Graz niet gered. De 23-jarige Brabander kwam niet verder dan de 33e plek. De eerste 24 van het klassement kwalificeerden zich voor de vrije kür, die donderdagavond wordt afgewerkt.

Kennes eindigde op een score van 52,56 punten. Nummer 24, de Fransman Adam Siao Him Fa, plaatste zich nog net met een totaal van 65,21 punten. De Tsjech Michal Brezina was de beste in de korte kür met een score van 89,77 punten.

Kennes nam voor de vijfde keer deel aan de EK kunstrijden. Zijn hoogste klassering was de 25e plaats in 2016.

Li Jiao Ⓒ Hollandse Hoogte

Tafeltennis: Tafeltennissters openen OKT met winst op Servië

16.43 uur: De Nederlandse tafeltennissters zijn het olympisch kwalificatietoernooi voor landenteams in Portugal voortvarend begonnen. De equipe van de spelende bondscoach Li Jiao won met 3-0 van Servië.

Donderdag wacht een treffen met Singapore, de nummer drie van de plaatsingslijst. Bij winst is Oranje zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

De zege op Servië was vooraf al ingecalculeerd. De Oost-Europeanen zijn als 21e geplaatst, het Nederlands team als elfde.

Britt Eerland en Li Jiao openden het duel met een overwinning in het dubbelspel op Izabela Lupulesku en Sabina Surjan: 3-1 (11-6 9-11 11-4 11-6). Daarna was Li Jie te sterk voor Andrea Todorovic: 3-1 (8-11 11-6 13-11 11-5). Britt Eerland maakte het af met een zege op Surjan: 3-1 (11-4 11-7 9-11 11-8).

BMX: Zware handblessure Twan van Gendt

BMX-er Twan van Gendt heeft net voor aanvang van het BMX-seizoen een zware handblessure opgelopen. Bij de wereldkampioen schoot tijdens een krachttraining een handbotje uit de kom waardoor schade ontstond aan een aantal banden in zijn hand. Naar verwachting is Van Gendt acht tot twaalf weken uit de roulatie.

Twan van Gendt Ⓒ Hollandse Hoogte

„Een enorme tegenslag’, aldus de 27-jarige Brabander. „Ik ben momenteel in bloedvorm, was klaar voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Dat dit dan tijdens de laatste krachttraining in de voorbereiding gebeurt, is waardeloos.”

„Het wordt een race tegen de klok om weer op tijd fit te worden en mij te plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar als ik ergens door gemotiveerd wordt, dan is het ’het onmogelijke mogelijk maken’. Alle focus ligt nu op het proces om te herstellen en weer wedstrijdfit te worden.”

Waterpoloërs sluiten EK af met ruime zege op Malta

De Nederlandse waterpoloërs hebben het EK in Boedapest afgesloten met een ruime overwinning. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer won met 19-9 (5-2 5-2 4-2 5-3) van Malta en beëindigde daarmee de titelstrijd op de 15e en voorlaatste plaats.

De overwinning op Malta was niet meer dan een pleister op de wond. De waterpoloërs hoopten vooraf op een plek in de top 8 van het EK.