Sport Kort: Zware handblessure BMX-er Twan van Gendt

BMX: Zware handblessure Twan van Gendt

BMX-er Twan van Gendt heeft net voor aanvang van het BMX-seizoen een zware handblessure opgelopen. Bij de wereldkampioen schoot tijdens een krachttraining een handbotje uit de kom waardoor schade ontstond aan een aantal banden in zijn hand. Naar verwachting is Van Gendt acht tot twaalf weken uit de roulatie.

„Een enorme tegenslag’, aldus de 27-jarige Brabander. „Ik ben momenteel in bloedvorm, was klaar voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Dat dit dan tijdens de laatste krachttraining in de voorbereiding gebeurt, is waardeloos.”

„Het wordt een race tegen de klok om weer op tijd fit te worden en mij te plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar als ik ergens door gemotiveerd wordt, dan is het ’het onmogelijke mogelijk maken’. Alle focus ligt nu op het proces om te herstellen en weer wedstrijdfit te worden.”

Waterpoloërs sluiten EK af met ruime zege op Malta

De Nederlandse waterpoloërs hebben het EK in Boedapest afgesloten met een ruime overwinning. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer won met 19-9 (5-2 5-2 4-2 5-3) van Malta en beëindigde daarmee de titelstrijd op de 15e en voorlaatste plaats.

De overwinning op Malta was niet meer dan een pleister op de wond. De waterpoloërs hoopten vooraf op een plek in de top 8 van het EK.