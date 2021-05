Spaanse media: ’Barcelona ligt in de touwen, het schip is gezonken’

Voetbal

Colombiaanse vakbond roept op tot stilleggen voetbalcompetities

De Colombiaanse vakbond voor profvoetballers heeft opgeroepen de nationale competities stil te leggen in verband met alle onrust in het land. Volgens de vakbond is de veiligheid van de spelers in het geding en moeten de play-offs om de landstitel daarom worden uitgesteld.