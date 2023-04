VIDEO The Masters stilgelegd door storm; bomen vallen om naast toeschouwers

„Vanwege gure weersomstandigheden is de Augusta National Golf Club genoodzaakt de wedstrijd te staken”, liet de organisatie van The Masters weten. „Het terrein is geëvacueerd.” De wedstrijd was eerder op de dag ook al even stilgelegd omdat er gevaar voor onweer en bliksem was gemeld.

39 golfers konden hun tweede ronde nog niet helemaal afwerken. In de tussenstand gaat de Amerikaan Brooks Koepka na een tweede ronde van 67 slagen (5 onder par) aan de leiding met in totaal 132 slagen (12 onder par). De Noord-Ier Rory McIlroy dreigt de cut te missen na een ronde van 77 slagen en een totaalscore van 149 slagen (5 boven par).

Golfer Harrison Crowe stond op baan 16 toen enkele dennenbomen langzaam omvielen met een luid gekraak. „Je kon het beneden voelen, er kwam een kleine tornado aan”, vertelde zijn caddie, John Serhan, aan een Australisch persbureau. „Het greep die bomen. Je zag dat ze begonnen te slingeren. We hebben geluk gehad dat er geen slachtoffers zijn.”

Tiger Woods moet nog langs zeven holes om zich te verzekeren van een plaats in de derde ronde. Voorlopig staat hij met een score van 2 boven par op een gedeelde vijftigste plaats en is het de vraag of hij de cut haalt. Dat is hem bij 24 voorgaande deelnames altijd gelukt, ook vorig jaar bij zijn terugkeer op The Masters na een ernstig verkeersongeval.