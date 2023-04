VIDEO The Masters stilgelegd door storm; bomen vallen om naast toeschouwers

„Vanwege gure weersomstandigheden is de Augusta National Golf Club genoodzaakt de wedstrijd te staken”, liet de organisatie van The Masters weten. „Het terrein is geëvacueerd.”

De wedstrijd was eerder op de dag ook al even stilgelegd omdat er gevaar voor onweer en bliksem was gemeld.

Brooks Koepka ging aan de leiding op het moment dat de wedstrijd werd onderbroken. Hij voltooide zijn tweede ronde in 67 slagen, vijf onder het baangemiddelde. Hij staat op -12.