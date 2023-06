Volleyballers in Nations League probleemloos langs China

De Nederlandse volleyballers met onder anderen Wessel Keemink, Twan Wiltenburg, Nimir Abdel-Aziz en Robbert Andringa tijdens het duel met de Chinezen. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

De Nederlandse volleyballers zijn het tweede blok van de Nations League overtuigend begonnen. Het team van bondscoach Roberto Piazza versloeg in Ahoy in Rotterdam China met 3-0: 25-19 25-22 25-21. Alleen in de derde set kwam Nederland even in de problemen. China maakte een achterstand van 19-13 goed. Bij 20-20 liep Oranje alsnog vlot weg.