FC Utrecht zeker van deelname aan play-offs na zege op Willem II

In de eerste helft (2-0) kwamen de Utrechtse doelpunten op naam van Sander van de Streek en Sven van Beek (eigen doel). Voor Van Beek was het zijn zevende treffer in eigen doel. Daarmee heeft hij nu de meeste eigen goals in de historie van de Eredivisie gemaakt.

Na de rust verkleinde Sebastian Holmén de achterstand, maar Gyrano Kerk bracht na ruim een uur de marge weer op twee. Kwasi Wriedt gaf Willem II daarna nog hoop op 1 punt, maar de niet onverdiende gelijkmaker wilde niet vallen.

Grote afwezige bij Willem II was trainer Zeljko Petrovic. De oud-prof heeft een acute hernia opgelopen. Assistent-trainer Gery Vink fungeerde tegen FC Utrecht als hoofdtrainer.

Onder leiding van Petrovic verloor Willem II op 19 februari in Tilburg met grote cijfers van FC Utrecht (0-6). De opvolger van de in januari ontslagen Adrie Koster kon de Brabantse ploeg nadien toch aan de gang brengen. Het uitduel met FC Utrecht leverde voor het strijdlustige Willem II echter niets op. Daardoor blijven de degradatiezorgen groot in Tilburg.