Iraanse vrouwen welkom bij voetbalinterlands

Het is vrouwen in Iran al veertig jaar verboden naar voetbalstadions te gaan. Met het oog op de WK-kwalificatiewedstrijd op 10 oktober tegen Cambodja is het Asadi Stadion in Teheran verbouwd. Er zijn speciale toegangen en vrouwentoiletten gemaakt en een speciale voetbaltribune ingericht. Ook krijgen de vrouwen speciale politiebewaking, meldt de Iraanse minister op de website van zijn ministerie.

President Gianni Infantino van de internationale voetbalfederatie FIFA zegt de Iraanse voetbalbond een ultimatum te hebben gesteld. „Ons uitgangspunt is helder en eensgezind: vrouwen moeten tot voetbalstadions in Iran worden toegelaten”, zegt Infantino. „Nu is het tijd om dingen te veranderen.”

De FIFA heeft de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de statuten opgenomen en indien Iran daar niet aan voldoet, kunnen maatregelen en zelfs uitsluiting volgen. Of de conservatieve geestelijken het vrouwelijk bezoek aan de stadions ook zullen goedkeuren, is nog de vraag.