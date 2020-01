Sport kort: Topsnookerspeler doneert ook voor Australië

Snooker: Topspeler steunt inzameling voor Australië

20.34 uur: De in Engeland wonende Australische topsnookerspeler Neil Robertson steunt de inzamelingsactie voor de slachtoffers van de bosbranden in zijn geboorteland.

Robertson, die deelnemer is aan het prestigieuze Masterstoernooi is dat op dit moment in het Londense Alexandra Palace wordt gespeeld, doneert 100 Britse ponden voor iedere serie (break)van 100 punten of meer die op het hele toernooi wordt gemaakt.

Daarnaast schenkt hij ook nog eens 5.000 pond extra voor de slachtoffers in het door bosbranden geteisterde Australië.

Marquinhos Ⓒ BSR Agency

Voetbal: PSG bindt sterkhouder langer aan zich

19.31 uur: Paris Saint-Germain heeft Marquinhos tot 2024 aan zich gebonden. Het oude contract van de verdediger uit Brazilië liep tot 2022.

De 25-jarige Marquinhos speelt al vanaf 2013 bij PSG, dat hem overnam van AS Roma. Hij werd sindsdien vijf keer landskampioen met de topclub uit Parijs, die dit seizoen ook aan de leiding gaat in Ligue 1. Marquinhos kwam tot nu toe 46 keer uit voor het Braziliaanse elftal. Vorig jaar won hij in eigen land de Copa America.

Robin Haase Ⓒ AP

Tennis: Haase start tennisjaar met nederlaag in Bangkok

11.13 uur Robin Haase is het nieuwe jaar niet goed begonnen. De 32-jarige tennisser uit Den Haag verloor maandag in de tweede ronde van het challengertoernooi van Bangkok van zijn Italiaanse leeftijdgenoot Andrea Arnaboldi, de huidige nummer 304 van de wereld. Het werd 3-6 6-3 1-6. Haase, als derde geplaatst, hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen.

Haase verkoos het toernooi in Bangkok boven de kwalificaties voor de Australian Open, het grandslamtoernooi dat over een week begint. De Nederlander doet volgende week ook mee aan een ander challengertoernooi in Bangkok.

Haase kende een slecht jaar en is op de mondiale ranking afgezakt naar plaats 161. In februari mag hij op basis van een wildcard meedoen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.