Sport Kort: podiumplaats Nederlandse springruiters in Rome

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Springruiters derde bij landenwedstrijd in Rome

19.55 uur: De Nederlandse springruiters zijn bij een landenwedstrijd in Rome als derde geëindigd. De zege in de Italiaanse hoofdstad ging naar Frankrijk, voor België. Frankrijk noteerde 0 strafpunten, België 4 en Nederland 8.

„Een mooi begin van het seizoen. Met wat tegenslag zijn we derde geworden”, aldus bondscoach Jos Lansink. „Er waren sterke teams hier. Je wilt natuurlijk altijd meer, maar ik ben tevreden met deze klassering.”

Het Nederlandse team bestond uit Jur Vrieling, Bart Bles, Willem Greve en Marc Houtzager. Lansink baalde van de 8 strafpunten. „Die waren niet nodig geweest. Kriskras DV van Bles springt die steilsprong volgende keer zeker weer foutloos. Houtzager en zijn merrie misten iets afstemming in de eerste ronde.”

De wedstrijd in Rome was een op zichzelf staande wedstrijd en telt niet mee voor kwalificatie voor de FEI Nations Cup, waarvan de finale in Barcelona is. Volgende week is in Sankt Gallen de eerste wedstrijd in de serie van de FEI Nations Cup.

UEFA laat clubs uit Oekraïne en Wit-Rusland elkaar ontlopen

19.16 uur: Voetbalclubs uit Oekraïne en Wit-Rusland ontlopen elkaar voorlopig in de Europese toernooien. De UEFA besloot vrijdag, tot nader order, clubs uit die twee landen bij lotingen uit elkaar te houden vanwege de oorlog in Oekraïne.

„Het uitvoerend comité van de UEFA heeft deze de beslissing genomen om ervoor te zorgen dat de UEFA-competities soepel verlopen. De veiligheid van de teams, officials en anderen kunnen mogelijk niet volledig worden gegarandeerd vanwege het militaire conflict”, meldt de UEFA.

Clubs uit Rusland zijn vanwege de invasie in Oekraïne uitgesloten van deelname. Wit-Rusland wordt als medeplichtig gezien aan de oorlog, maar clubs uit dat land zijn niet uitgesloten van deelname. Het is wel zo dat de betreffende clubs hun thuiswedstrijd niet in Wit-Rusland mogen spelen.

Wiebes wint eerste etappe RideLondon Classique

19.12 uur: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de RideLondon Classique gewonnen. De 23-jarige wielrenster van Team DSM was na 136,5 kilometer in Maldon de snelste in de massasprint Ze bleef wereldkampioene Elisa Balsamo uit Italië en de Deense Emma Norsgaard voor. Lotte Kopecky (SD Worx) uit België eindigde als vierde.

De RideLondon Classique is dit jaar een etappekoers van drie ritten. De laatst gehouden editie in 2019, toen nog als eendagskoers, werd ook gewonnen door Wiebes. Daarna ging de wedstrijd twee jaar niet door vanwege de coronapandemie. De sprintster van DSM boekte haar vijfde zege van het seizoen.

Excelsior-trainer Dijkhuizen wil late gelijkmaker ADO snel vergeten

19.11 uur: Trainer Marinus Dijkhuizen heeft er vertrouwen in dat Excelsior komende zondag ten koste van ADO Den Haag naar de Eredivisie promoveert. De Rotterdammers stonden dinsdag in de eerste ontmoeting in de finale van de play-offs lange tijd voor, maar ADO maakte in blessuretijd via Sem Steijn gelijk: 1-1.

„Dat was een kater”, aldus Dijkhuizen. „Maar al vrij snel hadden we weer de overtuiging dat we zondag nog alle kans hebben. We waren een gedeelte van de wedstrijd de betere ploeg. Het zijn twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn, het wordt echt een topfinale.”

Dijkhuizen is blij dat er tussen de twee wedstrijden veel rustdagen zitten. „Dat vind ik erg prettig. We hebben overal tijd voor. We hebben een hersteltraining kunnen doen en donderdag iedereen een dagje vrij kunnen geven. Ook hebben we alle tijd gehad voor de teambespreking. Voor de pijntjes en de energie is het ook goed.”

Excelsior speelde in het seizoen 2018-2019 voor het laatst op het hoogste niveau. ADO hoopt na één jaar afwezigheid terug te keren op het hoogste niveau. De aftrap in Den Haag is zondag om 18.00 uur.

Beachvolleybalduo Brouwer/Meeuwsen naar kwartfinales in Ostrava

19.10 uur: Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich vrijdag geplaatst voor de kwartfinales van het Elite 16-toernooi in het Tsjechische Ostrava. De Nederlanders dankten dat aan een zege in hun laatste groepswedstrijd tegen het Oostenrijkse duo Robin Seidl/Philipp Waller. Het werd 21-17 21-15. Brouwer en Meeuwsen eindigden als tweede in groep C, achter de Noren Anders Mol en Christian Sørum.

Bij de vrouwen bereikten Katja Stam en Raïsa Schoon de volgende ronde als poulewinnaar. Het Oranje-koppel won vrijdag ook het afsluitende groepsduel met de Poolse vrouwen Kinga Wojtasik en Katarzyna Kociolek: 19-21 21-18 16-14. Stam en Schoon hadden ook de eerste twee wedstrijden gewonnen.

Golfer Luiten verliest leiding Dutch Open na matige ronde

15.51 uur: Golfer Joost Luiten heeft op de tweede dag van het Dutch Open de leiding uit handen gegeven. De Nederlander had 75 slagen nodig voor zijn tweede ronde, tien meer dan een dag eerder. Luiten staat voorlopig op de gedeelde dertiende plaats.

De 36-jarige Zuid-Hollander startte zijn tweede omloop over de banen van Bernardus Golf in Cromvoirt op de tiende hole. Met een bogey en een birdie presteerde hij stabiel tijdens het eerste deel van zijn ronde, maar op de tweede negen holes zakte Luiten weg in het klassement. Hij moest twee bogeys en zelfs een dubbele bogey (op hole 1) invullen op zijn scorekaart. Luiten zette daar slechts één birdie tegenover en kwam uit op een dagscore van drie boven par.

„Het was niet zo scherp als donderdag”, zei Luiten bij Ziggo Sport. „Net wat minder birdies en wat meer bogeys. Dat geeft aan dat golf een raar spelletje is. Het was vandaag ’net niet’, ik heb te veel laten liggen. Zo miste ik op mijn eerste holes wat kansen op birdies. Daarna kwam helaas dat middenstuk, met een dubbele bogey en bogey op hole 1 en 2. Dat deed extra pijn. Maar al met al was het echt niet zo slecht.”

De 26-jarige Chinees Li Haotong nam de leiding met een ronde van 63 slagen. Hij kwam daardoor uit op een totaal van 135 na twee dagen, vijf minder dan Luiten. „Ik ga zaterdag volle bak vooruit en aanvallen, want zo ver weg sta ik niet”, zei Luiten, die naar eigen zeggen wat meer last had van de stevige wind. „Zelfs met het korte putten was het tricky.” Luiten is tweevoudig winnaar van het toernooi, dat jarenlang de naam van sponsor KLM droeg. Hij was in 2013 en 2016 de beste.

Lars van Meijel ging na een ronde van 71 slagen op donderdag nu rond in 70 slagen en staat kort achter Luiten in het klassement. Darius van Driel zakte ver weg door een ronde van 76 slagen. Van Driel, vorig jaar de beste Nederlander in Cromvoirt op de vierde plaats, dreigt met 146 slagen de ’cut’ te missen.

Voor de winnaar van het Dutch Open ligt een cheque van bijna 300.000 euro klaar.

WK turnen in 2026 voor derde keer naar Rotterdam

11.26 uur: Rotterdam organiseert in 2026 voor de derde keer de wereldkampioenschappen turnen in Ahoy. De internationale gymnastiekfederatie FIG heeft het evenement toegewezen aan de havenstad. Rotterdam huisvestte in 1987 en 2010 ook al de WK turnen.

De Rotterdamse sportwethouder Christine Eskes maakte eind vorig jaar bekend dat haar stad zich kandidaat had gesteld. Tijdens een bestuursvergadering in de Kroatische stad Dubrovnik wees de FIG de WK toe aan Rotterdam. De gemeente draagt maximaal 1,35 miljoen euro bij aan de organisatie.

Dit jaar gaan de turners naar de Engelse stad Liverpool voor de wereldkampioenschappen, volgend jaar is het evenement in Antwerpen. De WK in Rotterdam zijn van 17 tot en met 25 oktober 2026 in sportpaleis Ahoy.

Atlete Van Klinken verbetert persoonlijk record kogelstoten

08.51 uur: Atlete Jorinde van Klinken heeft haar persoonlijk record bij het kogelstoten in de buitenlucht verbeterd. De 22-jarige Nederlandse, die begin dit jaar al voldeed aan de limiet voor de WK in Eugene, kwam bij studentenkampioenschappen in de Amerikaanse stad Fayetteville (Arkansas) tot een afstand van 18,75 meter. Dat betekende een verbetering van haar persoonlijk record met 30 centimeter. Indoor kwam ze dit jaar al eens tot 19,08 meter.

Van Klinken, die uitkomt voor het universiteitsteam van Arizona, had eerder al voldaan aan de WK-limiet bij het discuswerpen. Vorig jaar deed de houdster van het Nederlands record (70,22 meter) op dat onderdeel mee aan de Olympische Spelen van Tokio. Van Klinken wist zich echter niet te plaatsen voor de olympische finale.

De WK in Eugene in de Amerikaanse staat Oregon zijn van 15 tot en met 24 juli.

Zesde NBA-finale in acht jaar voor basketballers Warriors

07.19 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben voor de zesde keer in acht jaar de grote finale van de NBA bereikt. De ploeg uit San Francisco pakte de titel in het westen door het vijfde duel met Dallas Mavericks in de best-of-sevenserie met 120-110 te winnen, waardoor de stand op een beslissende 4-1 kwam. De Warriors gaan met Miami Heat of Boston Celtics strijden om het algehele kampioenschap. Miami Heat staat in de finale in het oosten met 3-2 voor.

De club uit Californië werd in 2015, 2017 en 2018 kampioen van de NBA. In 2016 moesten de Warriors het in de finale afleggen tegen Cleveland Cavaliers, in 2019 was Toronto Raptors te sterk. De afgelopen twee jaar wist de ploeg zich niet eens te plaatsen voor de play-offs, vooral als gevolg van blessureleed bij de sterspelers Stephen Curry en Klay Thompson, maar dit seizoen presteren de basketballers van coach Steve Kerr weer als vanouds. In de play-offs rekenden de Warriors eerst af met Denver Nuggets (4-1) en Memphis Grizzlies (4-2). Ook Dallas Mavericks had in de finale van de Western Conference weinig in te brengen.

Botic van de Zandschulp Ⓒ ANP/HH

Van de Zandschulp treft dertienvoudig kampioen Nadal in Parijs

07.04 uur: Botic van de Zandschulp neemt het in de derde ronde van Roland Garros op tegen dertienvoudig kampioen Rafael Nadal. Het tennisduel wordt gespeeld op het Court Suzanne Lenglen.

De wedstrijd tussen Van de Zandschulp en Nadal is de derde partij in het tweede stadion van Roland Garros. Eerst worden er op Court Suzanne Lenglen twee duels uit het vrouwentoernooi gespeeld. De eerste wedstrijd begint om 11.00 uur.

Van de Zandschulp (26), opgeklommen naar plek 29 op de wereldranglijst, staat voor het eerst in de derde ronde in Parijs. Begin dit jaar reikte hij ook tot de laatste 32 op de Australian Open en vorig jaar haalde hij op de US Open zelfs de laatste acht.

De 35-jarige Nadal mikt in Parijs op zijn 22e grandslamtitel. Hij heeft één major meer gewonnen dan Roger Federer en Novak Djokovic.

De laatste keer dat een Nederlander tegen Nadal, Federer of Djokovic speelde, was op de US Open van vorig jaar. Tallon Griekspoor verloor in de tweede ronde in drie sets van Djokovic.

Aan support geen gebrek voor Joost Luiten in Cromvoirt. Ⓒ Getty Images

Golfer Luiten als leider tweede dag Dutch Open in

07.01 uur: Golfer Joost Luiten gaat als leider in het klassement de tweede dag in van het Dutch Open. De Nederlander noteerde in de eerste ronde de laagste score met 65 slagen, 7 onder par. Hij heeft één slag voorsprong op de Deen Rasmus Højgaard en de Engelsman Eddie Pepperell.

Luiten begint op Bernardus Golf in Cromvoirt al vroeg aan zijn tweede ronde. De 36-jarige Bleiswijker stapt om 08.30 uur de tee op. Luiten is tweevoudig winnaar van het toernooi, dat jarenlang de naam van sponsor KLM droeg. Hij was in 2013 en 2016 de beste.

Darius van Driel, vorig jaar de beste Nederlander op de vierde plaats, moet nog vroeger afslaan voor zijn tweede ronde (08.10 uur). De 32-jarige prof deelt na zijn eerste ronde van 70 slagen (-2) de 29e plaats.

Na de tweede ronde valt de cut; de spelers in de onderste helft van de tussenstand vallen weg en mogen in het weekeinde niet meer in de derde en vierde ronde uitkomen. Voor de winnaar van het Dutch Open ligt een cheque van bijna 300.000 euro klaar.