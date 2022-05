Sport Kort: WK turnen in 2026 voor derde keer naar Rotterdam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

WK turnen in 2026 voor derde keer naar Rotterdam

11.26 uur: Rotterdam organiseert in 2026 voor de derde keer de wereldkampioenschappen turnen in Ahoy. De internationale gymnastiekfederatie FIG heeft het evenement toegewezen aan de havenstad. Rotterdam huisvestte in 1987 en 2010 ook al de WK turnen.

De Rotterdamse sportwethouder Christine Eskes maakte eind vorig jaar bekend dat haar stad zich kandidaat had gesteld. Tijdens een bestuursvergadering in de Kroatische stad Dubrovnik wees de FIG de WK toe aan Rotterdam. De gemeente draagt maximaal 1,35 miljoen euro bij aan de organisatie.

Dit jaar gaan de turners naar de Engelse stad Liverpool voor de wereldkampioenschappen, volgend jaar is het evenement in Antwerpen. De WK in Rotterdam zijn van 17 tot en met 25 oktober 2026 in sportpaleis Ahoy.

Atlete Van Klinken verbetert persoonlijk record kogelstoten

08.51 uur: Atlete Jorinde van Klinken heeft haar persoonlijk record bij het kogelstoten in de buitenlucht verbeterd. De 22-jarige Nederlandse, die begin dit jaar al voldeed aan de limiet voor de WK in Eugene, kwam bij studentenkampioenschappen in de Amerikaanse stad Fayetteville (Arkansas) tot een afstand van 18,75 meter. Dat betekende een verbetering van haar persoonlijk record met 30 centimeter. Indoor kwam ze dit jaar al eens tot 19,08 meter.

Van Klinken, die uitkomt voor het universiteitsteam van Arizona, had eerder al voldaan aan de WK-limiet bij het discuswerpen. Vorig jaar deed de houdster van het Nederlands record (70,22 meter) op dat onderdeel mee aan de Olympische Spelen van Tokio. Van Klinken wist zich echter niet te plaatsen voor de olympische finale.

De WK in Eugene in de Amerikaanse staat Oregon zijn van 15 tot en met 24 juli.

Zesde NBA-finale in acht jaar voor basketballers Warriors

07.19 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben voor de zesde keer in acht jaar de grote finale van de NBA bereikt. De ploeg uit San Francisco pakte de titel in het westen door het vijfde duel met Dallas Mavericks in de best-of-sevenserie met 120-110 te winnen, waardoor de stand op een beslissende 4-1 kwam. De Warriors gaan met Miami Heat of Boston Celtics strijden om het algehele kampioenschap. Miami Heat staat in de finale in het oosten met 3-2 voor.

De club uit Californië werd in 2015, 2017 en 2018 kampioen van de NBA. In 2016 moesten de Warriors het in de finale afleggen tegen Cleveland Cavaliers, in 2019 was Toronto Raptors te sterk. De afgelopen twee jaar wist de ploeg zich niet eens te plaatsen voor de play-offs, vooral als gevolg van blessureleed bij de sterspelers Stephen Curry en Klay Thompson, maar dit seizoen presteren de basketballers van coach Steve Kerr weer als vanouds. In de play-offs rekenden de Warriors eerst af met Denver Nuggets (4-1) en Memphis Grizzlies (4-2). Ook Dallas Mavericks had in de finale van de Western Conference weinig in te brengen.

Van de Zandschulp treft dertienvoudig kampioen Nadal in Parijs

07.04 uur: Botic van de Zandschulp neemt het in de derde ronde van Roland Garros op tegen dertienvoudig kampioen Rafael Nadal. Het tennisduel wordt gespeeld op het Court Suzanne Lenglen.

De wedstrijd tussen Van de Zandschulp en Nadal is de derde partij in het tweede stadion van Roland Garros. Eerst worden er op Court Suzanne Lenglen twee duels uit het vrouwentoernooi gespeeld. De eerste wedstrijd begint om 11.00 uur.

Van de Zandschulp (26), opgeklommen naar plek 29 op de wereldranglijst, staat voor het eerst in de derde ronde in Parijs. Begin dit jaar reikte hij ook tot de laatste 32 op de Australian Open en vorig jaar haalde hij op de US Open zelfs de laatste acht.

De 35-jarige Nadal mikt in Parijs op zijn 22e grandslamtitel. Hij heeft één major meer gewonnen dan Roger Federer en Novak Djokovic.

De laatste keer dat een Nederlander tegen Nadal, Federer of Djokovic speelde, was op de US Open van vorig jaar. Tallon Griekspoor verloor in de tweede ronde in drie sets van Djokovic.

Aan support geen gebrek voor Joost Luiten in Cromvoirt. Ⓒ Getty Images

Golfer Luiten als leider tweede dag Dutch Open in

07.01 uur: Golfer Joost Luiten gaat als leider in het klassement de tweede dag in van het Dutch Open. De Nederlander noteerde in de eerste ronde de laagste score met 65 slagen, 7 onder par. Hij heeft één slag voorsprong op de Deen Rasmus Højgaard en de Engelsman Eddie Pepperell.

Luiten begint op Bernardus Golf in Cromvoirt al vroeg aan zijn tweede ronde. De 36-jarige Bleiswijker stapt om 08.30 uur de tee op. Luiten is tweevoudig winnaar van het toernooi, dat jarenlang de naam van sponsor KLM droeg. Hij was in 2013 en 2016 de beste.

Darius van Driel, vorig jaar de beste Nederlander op de vierde plaats, moet nog vroeger afslaan voor zijn tweede ronde (08.10 uur). De 32-jarige prof deelt na zijn eerste ronde van 70 slagen (-2) de 29e plaats.

Na de tweede ronde valt de cut; de spelers in de onderste helft van de tussenstand vallen weg en mogen in het weekeinde niet meer in de derde en vierde ronde uitkomen. Voor de winnaar van het Dutch Open ligt een cheque van bijna 300.000 euro klaar.