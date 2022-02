Olympisch nieuws: Shorttrackreserve Steenaart houdt aan Spelen klokje van Bach over

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Shorttrackreserve Steenaart houdt aan Spelen klokje van Bach over

08.44 uur: Shorttracker Bram Steenaart, die bij de Spelen van Peking mee is als reserve, volgde de gouden race van de aflossingsvrouwen zondag op de tribune naast Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Hij kreeg als cadeautje zelfs een gesigneerd horloge van de Duitser.

Bach zou eigenlijk al op de eerste wedstrijddag bij het shorttrack komen kijken en toen was er ook de kans dat Steenaart naast hem zou zitten. „Maar toen kwam er iets tussen en was hij er niet. Hij wilde graag naast een paar atleten zitten en toen was aan TeamNL gevraagd of ze iemand wisten. Natuurlijk wordt dat niet iemand die nog bezig is met de wedstrijd, maar ik als reserve had alle tijd.”

Steenaart zat in goed gezelschap op de tribune. Ook de Chinese schaatsster Hong Zhang, de olympisch kampioene van Sotsji 2014 op de 1000 meter, de huidige 500 meterkampioen in het langebaanschaatsen Tingyu Gao en Jan Dijkema, de voorzitter van de internationale schaatsunie ISU, zaten er. „Een mooi rijtje”, zei Steenaart.

De 21-jarige shorttracker zei dat hij kon merken dat Bach vaker naar shorttrack had gekeken. „Hij was vriendelijk en geïnteresseerd. Hij vroeg naar hoe het tot nu was toe gegaan voor ons en vroeg hoe ik in de sport zit. We hebben het over de ontwikkeling van shorttrack gehad en wat de verschillen zijn met langebaanschaatsen. Op mijn vraag wat zijn favoriete afstanden in het shorttrack waren, zei hij dat hij de 500 meter die op dat moment verreden werd leuk vond, maar dat hij de langere afstanden waarbij meer inhalen en tactiek komt kijken mooier vindt.”

Steenaart brak afgelopen zomer zijn enkel, maar sloot na een snelle revalidatie toch weer aan bij de nationale shorttrackploeg en kreeg de plek als reserve voor de Spelen in Peking. Hij is uiteindelijk niet in actie gekomen op het olympisch shorttracktoernooi. „Het is toch gaaf om zo de Spelen mee te maken, al is het als reserve. Dat scheelt voor de volgende Spelen over vier jaar waar ik wel in actie hoop te komen. De ervaring hoe het allemaal loopt, heb ik dan al.”

Zevende olympische finale op rij voor Canadese ijshockeysters

08.19 uur: De ijshockeysters van Canada hebben voor de zevende keer op rij de finale bereikt van het olympisch toernooi. De ploeg, in het bezit van vier olympische titels, rekende op de Winterspelen in Peking in de halve finales af met Zwitserland: 10-3.

Het Zwitserse team wist na de eerste periode al dat het een verloren wedstrijd speelde. Canada leidde toen al met 5-1. Marie-Philip Poulin was de enige in het Canadese team die twee keer scoorde.

De tegenstander in de finale komt uit de andere halve eindstrijd, die gaat tussen de regerend olympisch kampioen Verenigde Staten en Finland.

Coach hoopt dat kunstrijdster Van Zundert stress nog kwijtraakt

08.06 uur: In aanloop naar haar debuut bij de Olympische Spelen neemt de spanning bij Lindsay van Zundert toe. De pas 17-jarige Brabantse is de eerste kunstrijder die Nederland bij het grootste wintersportevenement vertegenwoordigt sinds Dianne de Leeuw in 1976.

„De afgelopen weken in Heerenveen was ze superzelfverzekerd en heel krachtig. Ik heb hier het gevoel dat ze, op een of andere manier, nu heel veel stress heeft. Ze voelt volgens mij veel druk. Ik zie een andere Lindsay dan dat ik in Nederland zag”, zegt haar Belgische trainster Carine Herrygers na de laatste training in het Capital Indoor Stadium in Peking. Op die plek doet Van Zundert dinsdag vanaf 11.00 uur Nederlandse tijd mee aan de korte kür.

Herrygers, die Van Zundert sinds een kleine anderhalf jaar coacht, hoopt op een herhaling van het WK van een klein jaar geleden in Stockholm. „Toen had ik hetzelfde gevoel, maar daar presteerde ze heel goed. Dus we moeten ook niet in paniek raken. Ik denk wel dat we haar nog een beetje mentaal moeten oppeppen”, zegt de trainster.

Van Zundert eindigde in de Zweedse hoofdstad als zestiende, terwijl ze zich als nummer 24 voor de finale had geplaatst. Met haar vrije kür ging ze in het klassement nog aardig wat concurrentes voorbij. Nu moet de kunstrijdster op de korte kür bij de beste 24 eindigen om donderdag terug te mogen komen voor de vrije kür. „Als ze voor ieder element gaat, ben ik tevreden”, aldus Herrygers. „De finale halen gaat heel moeilijk worden. Het is belangrijk dat ze haar beste prestatie neerzet en dat ze het voor zichzelf goed gedaan heeft. Deze Spelen zijn vooral bedoeld om ervaring op te doen.”

De jonge kunstrijdster hoopt met een goed optreden ook anderen te inspireren. „Het zou mooi zijn als we elke vier jaar met Nederland bij het kunstrijden aanwezig zijn op de Spelen en dat we niet weer zo lang moeten wachten”, aldus Van Zundert, die de korte k̈ür dinsdag doet op het rockachtige 11 Past The Hour van Imelda May. „Mijn choreograaf heeft dit voor mij uitgezocht en mij gevraagd of ik het mooi vond. Het is muziek die je niet vaak hoort en misschien zelfs nog nooit gedraaid is bij het kunstrijden. Ik dacht: waarom niet?”

Van Zundert hoopt op een finaleplaats, maar dat is niet haar belangrijkste doelstelling. „Ik wil mezelf vooral op mijn eigen punten verbeteren. Dan zien we wel waar dat toe leidt.”

Frans koppel Papadakis/Cizeron schaatst naar goud bij ijsdansen

07.58 uur: Het Franse koppel Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron heeft op de Winterspelen van Peking de gouden medaille veroverd in het ijsdansen, een onderdeel van het kunstschaatsen. De viervoudig wereldkampioenen lieten op piano- en cellomuziek van componist Gabriel Fauré een vrijwel foutloze vrije kür zien en eindigden op een puntentotaal van 226,98, een wereldrecord.

Papadakis en Cizeron moesten zich op de vorige Winterspelen in Zuid-Korea nog tevreden stellen met zilver, maar in China was het Franse duo ongenaakbaar. Met meer dan 6 punten achterstand eindigden de regerend wereldkampioenen Viktoria Sinitsina en Nikita Katsalapov (220,51) uit Rusland als tweede en namen het zilver in ontvangst. Het brons ging naar de Amerikanen Madison Hubbell en Zachary Donohue (218,02).

Shorttrackbondscoach Otter gunt reserve De Vries debuut op Spelen

07.55 uur: Rianne de Vries gaat eindelijk haar debuut maken op de Olympische Spelen. De 31-jarige shorttrackster is maandag door bondscoach Jeroen Otter aangewezen als derde Oranje-rijdster voor de 1500 meter, die woensdag in Peking op het programma staat.

De Vries is er al voor de derde keer bij op de Olympische Spelen, maar ze kwam nog geen minuut in actie. Zowel in 2014 (Sotsji), Pyeongchang (2018) als nu in Peking was ze reserve voor de ploegachtervolging.

Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof wonnen zondag in het Capital Indoor Stadium de gouden medaille op de aflossing. Otter noemde dat de mooiste medaille uit zijn lange trainersloopbaan.

Van Schulting en Velzeboer was al bekend dat ze aan de 1500 meter meedoen. Eén startplek was nog open voor Nederland. Schulting hoopt op de 1500 meter haar vierde gouden olympische medaille te winnen.