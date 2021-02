Veerkrachtig Leipzig in extremis langs Gladbach, Schalke dieper in de zorgen

De huidige nummer 2 knokte zich tegen Borussia Mönchengladbach terug van een achterstand van twee doelpunten en won in blessuretijd met 3-2. Bayern was eerder op de dag met 5-1 te sterk voor 1. FC Köln en heeft na 23 speelronden een voorsprong van 2 punten op Leipzig.

Mönchengladbach, dat woensdag in de eerste wedstrijd van de achtste finales van de Champions League met 2-0 verloor van Manchester City, kwam al in de 6e minuut op voorsprong door een benutte strafschop van Jonas Hofmann. De Franse aanvaller Marcus Thuram kopte in de 19e minuut de 0-2 binnen.

Het duurde lang voordat Leipzig, waar Justin Kluivert basisspeler was, iets terugdeed. Na een klein uur zorgde Christopher Nkunku voor de aansluitingstreffer, in de 66e minuut gevolgd door de gelijkmaker van Yussuf Poulsen.

Kluivert werd in de 76e minuut naar de kant gehaald. Alexander Sørloth, halverwege ingevallen, werd diep in blessuretijd matchwinner door de 3-2 te maken. De spelers van Mönchengladbach dachten dat de oud-speler van FC Groningen daarbij geduwd zou hebben, maar dat was volgens de scheidsrechter niet zwaar genoeg om te fluiten.

Voor Leipzig betekende het de vijfde achtereenvolgende overwinning in de competitie. Het elftal van trainer Julian Nagelsmann speelt begin april thuis tegen Bayern München.

Bayern toont vormbehoud

Bayern München heeft het goede gevoel van de Champions League-zege bij Lazio van afgelopen woensdag (1-4) doorgetrokken naar het duel met 1.FC Köln. De Duitse koploper won in eigen huis met 5-1.

Via Eric-Maxim Choupo-Moting en Robert Lewandowski had Bayern bij rust een 2-0 voorsprong te pakken tegen de laagvlieger uit Keulen. Ellyes Skhiri bracht aan het begin van de tweede helft de spanning even terug, maar opnieuw Lewandowski besliste halverwege de tweede helft de pot. Serge Gnabry gaf de zege in de slotfase met twee treffers nog meer glans.

Robert Lewandowski en Leon Goretzka zijn blij na een goal. Ⓒ AFP

Wolfsburg

Wout Weghorst deed met VfL Wolfsburg goede zaken tegen Hertha BSC. Door de 2-0 overwinning voerde de club uit de Volkswagen-stad de druk op Leipzig op. Die Wölfe hebben nog maar twee punten minder dan de nummer 2. Weghorst werd kort voor tijd gewisseld, Jeffrey Bruma bleef op de bank. Deyovaisio Zeefuik stond namens Hertha 75 minuten binnen de lijnen.

Schalke

Voor Klaas-Jan Huntelaar en Schalke 04 wordt de situatie met de week pijnlijker. Die Königsblauen verloren met 5-1 bij VfB Stuttgart en staan nog vaster op de laatste plaats. De achterstand op het ’veilige’ Hertha is nu al negen punten, met nog elf duels te gaan. Huntelaar is nog niet fit en ontbrak in de selectie.

Michel Vlap mocht een half uurtje meedoen bij Arminia Bielefeld, dat met 3-0 verloor bij Borussia Dortmund. Toen Vlap inviel, was het al 2-0. Mike van der Hoorn zag vanaf de bank dat Reinier kort voor tijd 3-0 maakte.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga.