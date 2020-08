Ajax presenteert ‘gouden’ Europees uitshirt

Het zwart-gouden shirt is een eerbetoon aan de eerste Europa Cup 1-winst, komend seizoen 50 jaar geleden. Dit wordt gesymboliseerd door de gouden lauwerkrans onder het Ajax-logo, met het getal ‘50’ in het midden.

Aan de binnenkant van de nek staat de inscriptie 02.06.1971: de datum waarop Ajax op Wembley de 3-jarige hegemonie in Europa startte door te winnen van Panathinaikos, later gevolgd door andere Europese successen waaronder de Champions League winst in 1995.

Ajax zal voor het eerst in het nieuwe tenue aantreden in de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg, op zaterdag 22 augustus.