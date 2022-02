Een persoonlijk verhaal vanachter de schermen met Sven Kramer

Voetbal

Alireza Jahanbakhsh en Luis Sinisterra laten volle Kuip genieten

Alireza Jahanbakhsh heeft zijn oude club AZ, dat volgende week de tegenstander is, alvast laten weten dat hij aardig in vorm is. De Iraanse aanvaller had met de mooiste goal van de laatste jaren in zijn loopbaan, een flinke bijdrage aan de 3-1 zege op Cambuur Leeuwarden.