Gerenoveerd Vitesse grijpt eerste drie punten in Groningen

Na de mutaties in de slotweek van de transferperiode had Vitesse-trainer Thomas Letsch zijn ploeg voor het bezoek aan FC Groningen totaal in de mixer gegooid. Er verschenen in vergelijking met het 2-2 gelijkspel tegen RKC Waalwijk maar liefst vijf nieuwe gezichten in de opstelling, die op zes posities een andere invulling had. Letsch had ervoor gekozen om de nieuwelingen Bartosz Bialek (gehuurd van VfL Wolfsburg) en Gabriel Vidovic (gehuurd van Bayern München) direct vanaf de aftrap te laten spelen. Ook Kacper Kozlowski, vorige week bij zijn debuut tegen RKC invaller, stond in de basis, terwijl er ook onder de lat een nieuw gezicht was te zien. Daan Reiziger, oorspronkelijk uit Groningen afkomstig, maakte vorig seizoen al de overstap naar Vitesse, maar was door blessureleed nog niet in actie gekomen. Bij absentie van Kjell Scherpen, de onlangs aangetrokken doelman, die geveld is door een buikspierblessure, kreeg Reiziger de voorkeur boven Jeroen Houwen, die nog aan het seizoen was begonnen als eerste doelman en pijlsnel is gekelderd in de hiërarchie.

Flamingo

Ook achterin was er een wijziging. De tot nu toe zeer teleurstellend presterende Ferro was zijn basisplaats kwijt, terwijl Ryan Flamingo, vorige week tegen RKC sterk als controlerende middenvelder, een linie naar achter verhuisde. Op het middenveld nam Sondre Tronstad na zijn schorsing van twee duels zijn vertrouwde plek weer in. Ferro kreeg op de bank gezelschap van Nikolai Baden Frederiksen, Million Manhoef en Thomas Buitink, die vorige week nog allemaal in de basis waren begonnen.

Bekijk ook: RKC kiest met succes voor de aanval

Vitesse begon overtuigend aan de wedstrijd in Groningen en kreeg volop gelegenheid om de score te openen, maar de bal wilde er niet in. Bialek had zijn debuut kunnen opluisteren met een goal, maar het vizier stond bij meerdere kansen niet op scherp bij de spits van Jong Polen. Bialek maakte een prima indruk en zorgde voor veel gevaar, al was hij niet gelukkig in de afronding. Na een prima aanval over de rechterflank, waar de Haïtiaanse rechtsback Carlens Arcus zich sterk manifesteerde, leek Vidovic voor de 0-1 te zorgen, maar de VAR verstoorde het Vitesse-feestje. In Zeist hadden ze gezien dat drie passes voor het uiteindelijke doelpunt Matus Bero een half voetje buitenspel had gestaan.

Recordbedrag

FC Groningen had het heel moeilijk in de beginfase. De noordelijke club zag in de laatste dagen van de transfertermijn aanvalsleider Jørgen Strand Larsen voor een recordbedrag verkassen naar Celta de Vigo. De Groningers zagen eerder ook al andere spelers met scorend vermogen als Michael de Leeuw en Mo El Hankouri vertrekken en zijn deze zomer de doelpuntenmakers van 27 van de 34 laatste goals kwijtgeraakt. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus probeerde het wegvallen van de Noorse spits op het laatste moment op te vangen met het vastleggen van Florian Krüger en Ricardo Pepi. Eerstgenoemde, die is overgekomen van Arminia Bielefeld, begon direct in de basis. De van Augsburg gehuurde Pepi bleef nog op de bank.

Met het inbrengen van Yahya Kalley en Liam van Gelderen in de rust voor Paulos Abraham en Isak Määtä probeerde FC Groningen-trainer Frank Wormuth na een van zijn ploeg heel teleurstellende eerste helft het spelbeeld om te draaien. De thuisploeg kwam na rust beter in de wedstrijd zonder dat Vitesse het heel moeilijk kreeg. De betere kansen waren nog altijd voor de Arnhemmers en FC Groningen ontsnapte toen Laros Duarte een kopbal van Enzo Cornelisse van de doellijn haalde. De ingevallen Manhoef zag een inzet op doel smoren in de buik van Radinio Balker, maar in de 77e minuut was het alsnog raak. Bero tekende met een schuiver voor de openingsgoal.

In het vervolg wist FC Groningen geen vuist meer te maken en kreeg Vitesse juist de kansen om de score verder op te voeren. Manhoef en Bialek stuitten echter op doelman Michael Verrips van FC Groningen, dat aanvallend onthutsend weinig wist klaar te stomen en na het vertrek van Strand Larsen nog veel reparatiewerk heeft te verrichten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie