PSV-trainer Ernest Faber: ’Koppies staan weer goede kant op’

„Het wordt de ploeg in vorm tegen de ploeg die niet in vorm is. Het is aan ons om te laten zien dat dat niet telt”, zegt Faber. „Iedereen bij PSV heeft behoefte aan een overwinning.”

De ploeg van Faber pakte na de winterstop pas twee punten uit drie competitiewedstrijden. PSV werd door NAC Breda uit het bekertoernooi gezet en ging vorige week onderuit bij Ajax (1-0). „We hebben daarna een week redelijk rustig kunnen werken. De ’koppies’ staan weer de goede kant op. Er zit wel wat spanning op, maar dat hoort erbij. Zonder spanning kan je niet presteren”, aldus Faber. „Alleen overwinningen gaan ons uit deze situatie helpen. We hebben gewoon een goede serie nodig.”

Het optreden van zijn ploeg tegen Ajax was „PSV-onwaardig”, aldus Faber. „Wij kunnen veel beter. We moeten dat tegen Willem II laten zien. Er moet een team staan dat voor elkaar wil vechten, dat speelt om te winnen. Gezien de ranglijst is Willem II favoriet, maar wij moeten thuis gewoon winnen en dat ook uitstralen. En ja, we hebben wel wat recht te zetten. We moeten de ambitie die we nog hebben laten zien op het veld.”

De pas 17-jarige Engelse aanvaller Noni Madueke, die al twee keer mocht invallen in de eredivisie, zit volgens Faber dicht tegen een basisplaats aan. „Hij valt steeds prima in, ook bij andere elftallen. Het is aan hem om te laten zien of hij er echt klaar voor is.”