Advocaat ziet genoeg verbeterpunten bij Feyenoord

„Het kan beter, zonder meer”, zei Advocaat na de winst op VVV in Venlo (0-3). „Maar de uitslag is goed. Een overwinning geeft zelfvertrouwen.”

Advocaat, woensdag aangesteld als opvolger van de opgestapte Jaap Stam, had drie dagen om zijn ploeg voor te bereiden op het duel met VVV. Hij wees Steven Berghuis aan tot nieuwe aanvoerder, hij zette de uit beeld geraakte verdediger Jan-Arie van der Heijden weer in de basis en vertelde spits Nicolai Jørgensen dat hij gewoon moest spelen op het door de Deen zo verfoeide kunstgras. Alle keuzes van Advocaat pakten in Venlo goed uit.

„Ze waren overijverig, daardoor maakten ze ook de nodige foutjes”, zei Advocaat. „Maar je mag ook niet verwachten dat ze gelijk alles precies goed doen, na alles wat hier de laatste maanden is gebeurd. Er zaten aardige dingen tussen en we hebben mooie goals gemaakt.”

Van der Heijden blij met rentree

Na heel wat verplichte vrije weekenden, speelde Jan-Arie van der Heijden zondag weer eens 90 minuten voor Feyenoord. Advocaat zette de uit beeld geraakte verdediger tegen VVV-Venlo in de basis. „Voor mij is dit ook wel wonderlijk, maar ik ben er niet minder blij om”, zei Van der Heijden bij FOX Sports.

De verdediger begon het seizoen onder trainer Stam als basiskracht, maar raakte al snel zijn plek kwijt. De nieuwelingen Edgar Ié en Marcos Senesi kregen de afgelopen weken steeds de voorkeur. „Ik neem de vorige trainer niets kwalijk”, zei Van der Heijden over de opgestapte Stam.

„Ik had een heel goede band met hem, hij praatte veel met me en was met me bezig. Het is bijzonder hoe het allemaal is gegaan. Ik had het gevoel dat Jaap niet helemaal zelf alles besloot. Of de aankopen moesten spelen van de clubleiding? Dat zou kunnen. Maar goed, nu hebben we een nieuwe trainer en dus voor iedereen nieuwe kansen. Toen ik op de training een hesje kreeg, dacht ik: oké, dan ben ik in het weekend dus niet meer vrij. Trainen is leuk, maar uiteindelijk doe je het allemaal om wedstrijden te spelen.”