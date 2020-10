’Servië denkt mee met Dusan Tadic en Ajax’

Het nationale elftal van Servië speelt woensdag (20.45 uur) voor de Nations League in Turkije, maar de aanvaller krijgt vrijaf. ,,We denken met Dusan en Ajax mee”, zegt Marko Pantelic, oud-speler van Ajax en momenteel vicepresident van de Servische voetbalbond.

,,Als Dusan mee naar Turkije zou gaan, moest hij vanwege de Nederlandse coronaregelgeving bij terugkomst in Amsterdam dagen in quarantaine, waardoor hij het duel met SC Heerenveen zou missen”, zegt Pantelic.

,,We zijn Dusan dankbaar voor de overwinning in de EK-play-off in Noorwegen en hebben hem volgende maand in de beslissende wedstrijd tegen Schotland hard nodig. We willen dat hij zich comfortabel voelt.”