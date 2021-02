AZ houdt tweede plek in Eredivisie in vizier

Jesper Karlsson bracht AZ in de 15e minuut op voorsprong. De linksbuiten nam de bal prachtig aan en verschalkte doelman Thorsten Kirschbaum met een afstandsschot. Niet Georgios Giakoumakis, de Griekse topscorer van de Eredivisie, maar zijn landgenoot Christos Donis tekende in de 25e minuut voor de gelijkmaker (1-1).

VVV gaf de wedstrijd na rust binnen 3 minuten uit handen. Hakon Evjen, spelend voor de zieke Calvin Stengs, tekende in de 56e minuut voor de 1-2. Chris Kum miste in de 58e minuut eerst de bal en vloerde vervolgens de doorgebroken Myron Boadu. De 35-jarige Duitser werd voor de zevende keer in de Eredivisie van het veld gestuurd. Boadu tekende in de 64e minuut voor de 1-3 en de spits bepaalde in de slotfase ook de eindstand.

