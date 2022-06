Costa Rica maakt deelnemersveld WK voetbal in Qatar compleet

De 29-jarige aanvaller wist in het strafschopgebied tussen drie verdedigers zijn voet tegen de bal te zetten, na een voorzet vanaf de linkerflank. Campbell raakte de bal niet hard, maar wel zuiver genoeg om de Nieuw-Zeelandse keeper te passeren.

Chris Wood scoorde in de 39e minuut namens de Nieuw-Zeelanders, maar zijn doelpunt werd op advies van de VAR afgekeurd door de scheidsrechter. De VAR bepaalde halverwege de tweede helft ook dat de gele kaart voor de net ingevallen Kosta Barbarouses werd omgezet in een rode kaart, waardoor Nieuw-Zeeland met tien man op jacht moest naar de gelijkmaker. Costa Rica hield echter stand, met dank aan de uitblinkende doelman Keylor Navas (Paris Saint-Germain). De 36-jarige Bryan Ruiz, oud-speler van FC Twente en PSV, speelde de tweede helft mee.

Net als in 1990, 2002, 2006, 2014 en 2018 mag het land uit Midden-Amerika meedoen aan het WK. Costa Rica bereikte in 2014 de kwartfinales, waarin het via strafschoppen verloor van het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Luis Fernando Suárez speelt in Qatar in groep E tegen Duitsland, Spanje en Japan. Nieuw-Zeeland blijft op twee WK-deelnames staan, in 1982 en 2010.

Dit zijn alle poules op het WK in Qatar: