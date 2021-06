Pirelli-baas: ‘F1-teams hebben niets illegaals gedaan, maar zoeken naar marge’

Isola erkende op circuit Paul Ricard desgevraagd ook dat een geplande zoom-meeting met alle coureurs op donderdagmiddag op verzoek van de rijders werd afgelast. ,,Maar vrijdagavond ben ik van plan om aanwezig te zijn bij de drivers meeting. De coureurs weten dat ze mij altijd alles kunnen vragen”, aldus Isola.

Een sterk staaltje downplayen, want de coureurs hebben donderdag wel degelijk hun onvrede geuit. Dat blijkt uit een brief van de vakbond GPDA naar de Formule 1-leiding, waarin staat dat er sprake is van ontevredenheid over de bandensituatie. Namens de coureurs zitten Sebastian Vettel en George Russell in de GPDA. Voormalig coureur Alexander Wurz is de voorzitter.

Zoeken naar marges

In Baku klapten de banden van Max Verstappen en Lance Stroll uit elkaar. Volgens Isola valt Pirelli niets te verwijten. Hij wijst naar de teams. ,,Het is niet zo dat de teams iets illegaals hebben gedaan. Maar het is logisch dat zij zoeken naar marges, om zo tot een zo goed mogelijke prestatie te komen. Ze reden tijdens de race met onder meer een lagere bandenspanning dan wij hadden verwacht.”, vervolgt Isola. ,,Wij komen voor elke race met drie parameters, die wij kunnen meten: de minimum bandenspanning, de maximale temperatuur van de bandenwarmers en de camber (de hoek van de wielen) op het rechte stuk. Hoe de teams tijdens de wedstrijd met de banden omgaan, kunnen we echter niet meten.”

Isola legt uit dat elk team andere sensoren heeft. ,,Wij hebben geen informatie over de rijomstandigheden. Dat verandert volgend jaar, als de nieuwe 18 inch-banden worden geïntroduceerd. Dan komt er een standaard sensor op alle auto’s. Dat wordt ook gecontroleerd door de FIA, op die manier kunnen we alles beter monitoren.”

De baas van de Formule 1-afdeling van Pirelli bevestigt verder dat de minimum bandenspanning opnieuw wordt verhoogd in Frankrijk. Het is op dit moment het enige wat de leverancier kan doen om dusdanige incidenten te voorkomen.