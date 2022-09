Nadal sneuvelt in achtste finale US Open

Na 3 uur en 34 minuten benutte Tiafoe zijn tweede wedstrijdpunt, omdat Nadal een backhand in het net sloeg. Tiafoe won de laatste vijf games van de wedstrijd, die halverwege de vierde set leek uit te draaien op een vijfde set.

Gedurfd

Met aanvallend en gedurfd tennis pakte Tiafoe de eerste set, waarna Nadal minutenlang buiten de baan werd behandeld. Pas na ruim acht minuten keerde de mondiale nummer 3, die wegens een buikspierblessure een moeizame voorbereiding kende, terug op de baan. Na de onderbreking ging het lang gelijkop, maar in de tiende game strafte Nadal een slordige servicegame van de Amerikaan af.

Tiafoe bleef agressief tennissen en de backhand van Nadal bestoken en met de steun van het publiek domineerde hij de slagenwisselingen. Nadal, het hele toernooi al niet in absolute topvorm, werd continu in de verdediging gedrukt. Op karakter nam hij na het verlies van de derde set toch weer een voorsprong in de vierde set, maar na een aantal spannende games verloren te hebben, droop hij toch af.

Blessure

Voor Nadal, viervoudig winnaar in New York, betekende het zijn eerste nederlaag van het seizoen op grandslamniveau. Hij won dit jaar de Australian Open en Roland Garros en gaf in de halve finales van Wimbledon op met een buikspierblessure. De 36-jarige Nadal had in New York zijn 23e grandslamtitel kunnen veroveren. Novak Djokovic heeft 21 achter zijn naam staan, Roger Federer één minder.

Tiafoe haalde in eigen land nog nooit de laatste acht. Dat lukte hem in 2019 wel op de Australian Open, maar sindsdien presteerde hij bijzonder wisselvallig. Dit jaar is hij bezig aan het beste seizoen uit zijn loopbaan. „Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben bijna in tranen na een overwinning op een van de beste tennissers aller tijden”, zei Tiafoe. „Ik speelde ongelooflijk tennis, maar ik weet niet zo goed wat er zojuist is gebeurd. Toen ik in de vierde set met 4-3 voor stond, leek het net alsof mijn benen van cement waren. Het betekent zoveel voor me om dit te laten zien voor al mijn dierbaren.”

James Blake

Het is de grootste overwinning voor een Amerikaan op de US Open sinds James Blake in 2005 ook te sterk was voor Nadal, toen de mondiale nummer 2. In de kwartfinales neemt Tiafoe het op tegen de Rus Andrey Rublev, die de Brit Cameron Norrie met 6-4 6-4 6-4 versloeg.