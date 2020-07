Sport Kort: Tottenham Hotspur langer door met Dier

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Dier langer bij Spurs

11.55 uur: Tottenham Hotspur heeft Eric Dier langer aan zich weten te binden. De Engelse voetballer verlengde zijn contract bij de ploeg van manager José Mourinho met drie jaar, tot de zomer van 2024. De 26-jarige middenvelder speelt sinds 2014 voor de Spurs, daarvoor kwam hij uit voor Sporting Portugal.

De veertigvoudig international van Engeland (drie doelpunten) miste de laatste vier competitiewedstrijden van zijn club. Dier zat een schorsing uit, omdat hij begin maart na het verloren duel met Norwich City in de FA Cup boos de tribune op was geklommen om een supporter te kunnen aanpakken die ruzie maakte met zijn broertje.

Tottenham Hotspur, de club van Steven Bergwijn en Michel Vorm, staat in de Premier League op de zevende plaats. Die positie levert een ticket voor de Europa League op als Chelsea in de finale van de FA Cup wint van Arsenal.

Baketballers in oktober van start

09.29 uur: De Nederlandse basketbalcompetitie gaat op zaterdag 3 oktober van start. Op dit moment hebben acht clubs zich ingeschreven voor de Dutch Basketball League (DBL). Daar komen mogelijk nog drie nieuwe clubs uit Gelderland, Den Haag en Almere bij. Apollo Amsterdam probeert genoeg geld bij elkaar te krijgen om terug te keren in de DBL.

Tot 1 september kunnen clubs zich inschrijven. De organisatie van de DBL heeft twee scenario's opgesteld wat betreft de competitie-indeling en het speelschema. Tot en met tien deelnemende ploegen wordt een reguliere competitie met aansluitend play-offs gehanteerd. Als er elf of twaalf clubs meedoen, worden ze na een 'halve' competitie opgesplitst in twee poules. De beste acht gaan daarna de play-offs in.

Geen coronagevallen in Disney World

09.13 uur: De laatste testronde onder alle voetballers en basketballers die verblijven op het complex van Disney World in Orlando heeft geen enkele positieve uitslag opgeleverd. Dat betekent dat het coronavirus niet rondwaart binnen de 'bubbel' waarin de clubs uit de MLS en NBA zich bevinden.

Afgelopen week zijn 346 basketballers en 1106 werknemers van de Amerikaanse voetbalclubs getest op Covid-19. De vorige testronde leverde onder de basketballers nog twee positieve gevallen op. Die spelers zijn direct terug naar huis gestuurd. Van de 30 teams uit de NBA zijn er 22 naar het reusachtige Disney Wide World of Sports-complex nabij Orlando gekomen om het seizoen uit te spelen. De ploegen beginnen deze week met het spelen van oefenwedstrijden, op 30 juli wordt de competitie hervat.

De voetbalcompetitie MLS is al weer bijna twee weken in toernooivorm bezig in Orlando. Alle betrokkenen worden regelmatig getest op het coronavirus. Twee clubs, FC Dallas en Nashville SC, hebben het complex moeten verlaten omdat er meerdere spelers besmet waren.

Voetbal: Leeds lang zonder Zwitser

08.09 uur: De Engelse voetbalclub Leeds United heeft na alle feestvreugde van afgelopen week ook een tegenvaller moeten incasseren. De Zwitserse verdediger Gaetano Berardi viel zondag geblesseerd uit tijdens het gewonnen duel met Derby County (1-3). Berardi blijkt de voorste kruisband in een knie te hebben gescheurd.

De 31-jarige Zwitserse international, die een aflopend contract heeft bij Leeds, moet negen maanden revalideren. Dat betekent dat Berardi pas aan het einde van komend seizoen in actie kan gaan komen in de Premier League, mits z'n contract ook wordt verlengd. Leeds United keert als kampioen van de Championship na zestien jaar afwezigheid terug op het hoogste Engelse voetbalniveau.

Berardi speelde dit seizoen 22 competitiewedstrijden voor de ploeg van manager Marcelo Bielsa. Leeds sluit het seizoen woensdag af met een thuiswedstrijd tegen Charlton Athletic.