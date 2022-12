VIDEO Marokkaanse spelers eren Nouri na historische WK-zege

Voormalig FC Utrecht- en Feyenoord-speler Sofyan Amrabat hield een shirt omhoog, met de naam en het rugnummer (34) van hem omhoog. Ondertussen scandeerden de spelers Nouri’s naam, zo is te zien op beelden.

Nouri had een veelbelovende toekomst als groot talent van Ajax, maar kreeg in de voorbereiding op het seizoen 2017/2018 in een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen een hartstilstand, waardoor hij blijvende hersenschade opliep. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui speelden toen voor Ajax.

Bekijk hieronder de beelden: