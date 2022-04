Hedwiges Maduro blijft ondanks interesse PSV bij Almere City

De 18-voudig Oranje-international tekende twee seizoenen geleden een contract als hoofdtrainer van Almere City onder 21, het vlaggenschip van de Ruitenheer Football Academy. Hij bracht een schat aan ervaring mee als assistent-coach van Jong Oranje en Oranje onder 18. Onder zijn leiding werd Almere City onder 21 eind februari kampioen van de Eredivisie-najaarscompetitie. Vanaf december jongstleden combineerde hij deze rol met de functie van assistent-trainer van het eerste elftal van Almere.

Het contract van Maduro loopt eind juni af en dat is niet onopgemerkt gebleven in de voetbalwereld. De 37-jarige ex-prof werd de afgelopen weken door diverse clubs benaderd. Onder meer Sparta, PSV en FC Groningen hengelden naar zijn diensten. Toch koos Maduro voor een vervolg van zijn loopbaan in Flevoland. „Ik ben een geboren Almeerder en een gevoelsmens. Mijn gevoel zegt dat ik nog niet klaar ben in Almere en dat Almere nog niet klaar is met mij”, aldus Maduro. „Samen willen we geschiedenis schrijven. De kampioenen van de Onder 21 stromen door naar de A-selectie en ik heb enorm veel vertrouwen in de toekomst van deze club.”