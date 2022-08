Chelsea op jacht naar van racisme tegen Son betichte supporter

„We onderzoeken dat incident”, laat Chelsea via de officiële kanalen weten. „En als we deze persoon identificeren, dan zullen we strenge maatregelen tegen hem nemen. We zijn, zoals bekend, tegen iedere vorm van racisme. Maar er zijn nog steeds zogenaamde fans die ons voor schut zetten. Iedere vorm van discriminatie is verachtelijk.”

Het duel tussen Chelsea en Tottenham Hotspur eindigde in 2-2.

