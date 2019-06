De Vries doet ondanks pech weer goede zaken

Een dag eerder was De Vries in de hoofdrace als vierde over de finish gekomen, maar eindigde hij door een tijdstraf van Sergio Sette Camara eveneens als derde. De Braziliaan won op zondag wel de sprintomloop in Oostenrijk.

De Vries startte vanaf de zesde plek, maar kende een geweldige start en nam na een reeks inhaalacties in de derde ronde zelfs de leiding in de wedstrijd over. De 24-jarige Fries leek zo op weg naar de overwinning, maar viel plotseling stil en belandde weer op de zesde plek. Over de boordradio meldde hij dat zijn pit limiter plotseling werd geactiveerd.

Crash

De Nederlander won vervolgens nog wel een plekje en profiteerde vervolgens van een crash van Louis Deletraz, waarna hij Guanyu Zhou ook nog inhaalde. In de laatste ronde hield hij Mick Schumacher nog ternauwernood achter zich.

Omdat De Vries ook de snelste rondetijd neerzette, staat hij nu op 152 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. Zijn voorsprong op nummer twee Nicholas Latifi is liefst 37 punten.