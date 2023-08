Jordan Teze is onder Peter Bosz helemaal terug bij PSV: ’Er is een knopje omgegaan’

GRAZ - PSV lijkt een plek in de play-off van de Champions League niet meer te kunnen ontgaan na de 4-1 zege op Sturm Graz in Eindhoven. In het voormalige Arnold Schwarzenegger-stadion van Sturm Graz moet de klus vanavond worden afgemaakt (aanvang 20.30 uur). De tegenstander liet in de aanloop verbaal de spierballen rollen en kondigde aan er alles aan te doen om er een legendarische ’I’ll be back’-avond van te maken, maar gezien het voetballende overwicht mag het geen probleem zijn voor PSV om voor het derde jaar op rij de play-off te halen.

Jordan Teze Ⓒ ANP/HH