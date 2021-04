Drommel na zijn 100e duel voor Twente Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Aan de wekenlange transfersoap rond de overgang van FC Twente-doelman Joël Drommel naar PSV is een einde gekomen. De 24-jarige goalie wordt vandaag medisch gekeurd in Eindhoven en zal – bij goed resultaat – later deze week gepresenteerd worden door de nummer twee van de Eredivisie.