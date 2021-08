Joey Veerman baalt van vraagprijs: ’Je bent zoveel waard als de clubs bieden’

Ook vrijdagavond was Veerman weer eens de beste man aan de kant van de Friezen. Vooral in de eerste helft liet hij meermaals zien waarom hij op het lijstje van diverse (internationale) clubs staat. Dat er nog geen overeenstemming met een club is bereikt, heeft te maken met de vraagprijs van Heerenveen. De Friezen willen tien miljoen euro ontvangen voor de Volendammer.

„Je kunt vragen wat je wil, maar ik zie dat niet gebeuren. Je bent zoveel waard als de clubs bieden. En de helft is geboden. Ik denk niet dat je dan kan zeggen dat je voor tien miljoen verkocht kan worden”, uitte hij bij ESPN zijn teleurstelling over het afgeslagen bod van het Italiaanse Verona. „Of het voor 7,5 miljoen euro moet kunnen? Dat hoop ik, maar dat is allemaal afwachten. Dat weet ik niet.”

De vraag of Veerman de club gaat verlaten, blijft de Volendammer al een tijdje achtervolgen. Hij hoopt dan ook dat er snel duidelijkheid volgt. „Ja, ik krijg de vraag iedere week. Ik kan er serieus niks anders op antwoorden. Er is niks rond. Er is interesse, maar voor de rest is het aan Heerenveen om daarop te reageren. Ik heb al heel vaak gezegd dat ik de stap wil maken, dus ik denk dat dat ook wel duidelijk is.”