Lukaku houdt opvallende trend in stand

Inter betaalde deze zomer zo’n 70 miljoen euro om de 26-jarige spits over te nemen van Manchester United. Lukaku had een uurtje nodig om zijn eerste goal in Italiaanse dienst te maken. Hij reageerde alert toen een schot van Lautaro Martinez via de keeper van het gepromoveerde Lecce voor zijn voeten kwam. De Rode Duivel, die luid werd toegejuicht in Stadio Giuseppe Meazza, vierde zijn treffer met een buiging naar het publiek.

Het doelpunt van Lukaku betekende de 3-0. Marcelo Brozovic krulde na 20 minuten de openingstreffer binnen, even later verdubbelde nieuweling Stefano Sensi de voorsprong van de ploeg van de eveneens debuterende trainer Antonio Conte. In de slotfase schoot Antonio Candreva van grote afstand ook nog de 4-0 binnen. Lecce stond toen nog maar met tien man op het veld, nadat Diego Farias met rood was weggestuurd. Op basis van het doelsaldo mag Inter zich na de eerste speelronde de koploper van de Serie A noemen.

Verdediger Stefan de Vrij zou in de basis starten, maar haakte in de warming-up af. Onduidelijk is wat de Nederlandse international mankeert. Spits Mauro Icardi, de topschutter van de afgelopen jaren bij Inter, ontbrak in de selectie. De Argentijn komt niet voor in de plannen van Conte en heeft zijn rugnummer 9 al moeten afstaan aan Lukaku.

