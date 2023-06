Zonder internationals begint Ajax aan voorbereiding

Branco van den Boomen keerde ook terug in Amsterdam. De nieuwe aanwinst komt over van het Franse Toulouse. Hij doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en maakte ook zijn opwachting in Jong Ajax, maar brak eerder niet door in de hoofdmacht. Ook een aantal teruggekeerde huurlingen zoals Jay Gorter, Anass Salah-Eddine en Kik Pierie was bij de start van het nieuwe seizoen.

De spelers die de afgelopen periode in actie kwamen met hun nationale ploeg hebben nog vakantie. De nieuwe coach Maurice Steijn leidt zaterdag de eerste training.

Ajax haalt Wijlaars

Ajax heeft het hoofd van de jeugdopleiding weggeplukt bij eerstedivisionist FC Den Bosch. Het gaat om de 35-jarige Stef Wijlaars. Hij gaat zich in Amsterdam bezighouden met de zogeheten middenbouw, de jongens onder 13 tot en met jongens onder 16 jaar.

"Ik ben FC Den Bosch enorm dankbaar voor de kansen die ze mij gegeven hebben", aldus Wijlaars. "Ik ben hier zes jaar geleden teruggekeerd als jeugdtrainer en heb me mogen doorontwikkelen tot hoofd van de opleiding. FC Den Bosch is een echte opleidingsclub. Dat geldt niet alleen voor de spelers en trainer, maar uiteindelijk ook voor de mensen in de organisatie. Ik ben er trots op om deze stap te kunnen maken."

Wijlaars kwam als profvoetballer uit voor FC Den Bosch en speelde ook in Slowakije en Tsjechië.

