Ajax mist Hakim Ziyech tegen Getafe

Ziyech keerde vorige week tijdens de uitwedstrijd tegen Getafe terug in de basisformatie van Ajax. Na de wedstrijd, die hij uitspeelde, kreeg hij toch weer last van een kuit. De Marokkaan miste afgelopen zondag ook al het verloren duel met Heracles (1-0). Quincy Promes zit wel weer bij de wedstrijdselectie van Ajax voor het treffen met Getafe.

De blessure van Ziyech is een forse tegenvaller voor Ajax. In goede vorm was hij de aangewezen man om de goed georganiseerde defensie van Getafe te ontregelen.

Geen risico

Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag gaat het nog niet goed genoeg met Ziyech. „Gezien het vervolg wil ik geen risico nemen.” Koploper Ajax wacht zondag het Eredivisieduel met AZ, de nummer twee op de ranglijst.

Ajax begint donderdag met een achterstand van 0-2 aan het tweede duel in de zestiende finale van de Europa League.