Erling Haaland meldt zich af voor interlands Oranje-concurrent Noorwegen

Die zei zaterdag al dat de met een spierblessure kampende Haaland zich voorlopig niet zou melden in Noorwegen.

Haaland miste de laatste drie duels van zijn club. „Dag iedereen, helaas ben ik niet op tijd klaar voor de interlands. Ik keek ernaar uit. Hoe dan ook, veel geluk aan Noorwegen”, schreef hij op Twitter.

De Noorse teamdokter Ola Sand reageerde via de bond. „De blessure leek op tijd te zullen genezen, maar helaas verloopt het proces te traag. Er zijn ook risico’s op complicaties als hij te snel terugkeert”, aldus Sand.

Noorwegen mist ook onder meer Alexander Sorloth en Joshua King en zal dus verzwakt aantreden tegen Turkije in Istanbul (vrijdag) en tegen Montenegro in Oslo (11 oktober). Noorwegen deelt de eerste plaats met Nederland in kwalificatiegroep C. Oranje heeft een beter doelsaldo.