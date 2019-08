Van der Poel is ook groots boven de poolcirkel

Danny van Poppel (l) en Mathieu va der Poel Ⓒ Hans Ruggenberg

SVOLVAER - Waar in de jaren tachtig de wielersport vooral nog een Europese aangelegenheid was, is er tegenwoordig bijkans in alle uithoeken van de wereld een koers te vinden. Aan het begin van het jaar begon het wielerseizoen Down Under in Australië, deze week trekt het peloton boven de poolcirkel door Noorwegen langs oogverblindende fjorden, ruige rotspartijen en verder onmetelijk veel natuurschoon.