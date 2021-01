Zorgen bij PSV om Mario Götze richting topper tegen Ajax

„Hopelijk kan hij snel aansluiten bij de groepstraining. Ik moet zaterdag de beslissing nemen of hij meegaat.”

Trainer Roger Schmidt neemt Marco van Ginkel mogelijk ook op in zijn keurkorps voor het uitduel met de koploper van Eredivisie. De middenvelder is hersteld van een langdurige knieblessure. „Hij is weer een optie”, zei de Duitse coach. „Eran Zahavi is er zeker weer bij, voor Armando Obispo komt deze wedstrijd nog wel te vroeg.”

Bekijk ook: Zo groot is kans dat Haller voor Ajax speelt tegen PSV

PSV staat tweede in de Eredivisie, met een achterstand van 1 punt op Ajax. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur.