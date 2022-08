Liverpool-trainer Klopp is Ajax nog niet vergeten

Liverpool werd tijdens een loting voor de groepsfase van de Champions League in Istanbul aan Ajax, Napoli en Rangers FC gekoppeld. De verliezend finalist van vorige seizoen van de Europese koningsklasse won twee jaar geleden tweemaal met 1-0 van Ajax. In Amsterdam maakte Nicolás Tagliafico een eigen doelpunt. In Liverpool ging doelman André Onana in de fout.

„We hebben allemaal kansen om deze groep te overleven”, zei Klopp. „Wij staan voor een echte uitdaging, maar die gaan we graag aan. De enige zekerheid op dit moment is dat alle zes de wedstrijden ongelooflijk competitief en heel intens zullen zijn. Ik heb er zin in. Het is een echte ’voetbalgroep’.”

„We hebben in het verleden vaker tegen Napoli gespeeld”, vervolgde Klopp. „Rangers kennen we ook, maar zij zijn wel een relatief nieuwe tegenstander. Hun verhaal van de afgelopen jaren is heel interessant en ze doen het erg goed.”

Timber wil spits Núñez nu wel de baas zijn met Ajax

Jurriën Timber dacht na de loting van de groepsfase van de Champions League meteen aan Darwin Núñez. De verdediger van Ajax liet zich afgelopen seizoen in de achtste finales van de koningsklasse verrassen door de spits uit Uruguay. Doordat doelman André Onana ook niet goed ingreep verloor Ajax in eigen stadion met 1-0 van Benfica en miste de kwartfinales.

Núñez speelt inmiddels voor Liverpool, dat 75 miljoen euro voor hem betaalde. De topclub uit Engeland, Napoli en Rangers FC werden tijdens een loting voor de groepsfase van de Champions League in Istanbul aan Ajax gekoppeld. „Ik dacht meteen, nu moet ik die Núñez wel de baas zijn”; lachte Timber.

Tevreden

Timber is wel tevreden met het resultaat van de loting. „Het is een zware poule, maar het zijn leuke ploegen om tegen te spelen. De uitwedstrijden worden erg mooi. Ik las dat Napoli de afgelopen twee jaar ongeslagen is gebleven voor eigen publiek in de Champions League. Liverpool heeft natuurlijk de finale gehaald en Rangers deed dat in de Europa League.”

„Tegen Liverpool zullen we niet de favoriet zijn, maar het wordt een mooie test voor ons. Ook voor mij persoonlijk. Ik heb woensdag naar de tweede helft van PSV tegen Rangers gekeken. Rangers heeft een goede ploeg, maar ik zie ook wel kansen voor ons.”