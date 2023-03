Dick Advocaat houdt het na dit seizoen voor gezien bij ADO Den Haag

,,Ik heb vooraf gezegd dat ik ADO op tijd op de hoogte zou brengen van mijn besluit, zodat zij op zoek zouden kunnen naar een nieuwe trainer voor het volgende seizoen”, laat Advocaat weten.

Advocaat was de afgelopen veertig jaar onder meer trainer van het Nederlands elftal, PSV, Rangers, Zenit, Zuid-Korea, België, AZ, FC Utrecht en Feyenoord. De afgelopen jaren liet Advocaat meermaals weten dat hij het voor gezien zou houden als hoofdtrainer, maar telkens kon hij de lokroep van een club of land niet weerstaan.

Advocaat werd meerdere malen landskampioen, won de UEFA Cup met Zenit en pakte ook meerdere keren de beker. Met Oranje bereikte hij in 1994 de kwartfinales van het WK en tien jaar later in een nieuwe periode de halve finales van het EK.

ADO

De magie van Advocaat bleek ook de afgelopen maanden nog niet uitgewerkt. Sinds hij medio november de positie overnam van de ontslagen Dirk Kuyt gaat het een stuk beter met ADO. De club staat, na onder meer een ongeslagen reeks van elf duels, nu dertiende. Het gat met plek nummer zeven is slechts vijf punten. In de KNVB-beker reikte ADO tot de laatste acht, waarin PSV te sterk bleek.