Dick Advocaat houdt het na dit seizoen voor gezien bij ADO Den Haag

Advocaat was de afgelopen veertig jaar onder meer trainer van het Nederlands elftal, PSV, Rangers, Zenit, Zuid-Korea, België, AZ, FC Utrecht en Feyenoord. De afgelopen jaren liet Advocaat meermaals weten dat hij het voor gezien zou houden als hoofdtrainer, maar telkens kon hij de lokroep van een club of land niet weerstaan.

Advocaat werd meerdere malen landskampioen, won de UEFA Cup met Zenit en pakte ook meerdere keren de beker. Met Oranje bereikte hij in 1994 de kwartfinales van het WK en tien jaar later in een nieuwe periode de halve finales van het EK.