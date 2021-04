’Haal Lionel Messi naar Spelen in Tokio’

De Socceroos spelen in Tokio tegen Argentinië, Spanje en Egypte en staan voor een zware taak om de knock-outrondes van toernooi te bereiken.

„Laten we deze groep nu eens niet als ’poule des doods’ omschrijven. Het is ’een poule van dromen’, meent Arnold. „Dit is waar je op dit soort toernooien van droomt in het voetbal. Dit is wat de spelers, willen.”

„Ik kan niet gelukkiger zijn met de loting. Het is een geweldige kans voor de jongere spelers om op een groot podium te spelen en echt te laten zien wat ze in huis hebben. Ik hoop dat Argentinië ook Messi meebrengt”, sprak Arnold de hoop uit tegen beter weten in.

Het voetbaltoernooi in Japan is voor spelers onder de 24 jaar, maar landen mogen drie oudere spelers meenemen zodat Messi, 33 jaar, in theorie mee kan spelen.