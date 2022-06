Sport Kort: Julian Alaphilippe maakt week voor Tour rentree op Frans kampioenschap

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Rentree wielrenner Alaphilippe op Frans kampioenschap na val

14.29 uur: Julian Alaphilippe maakt zondag zijn rentree op het Frans kampioenschap. De wereldkampioen op de weg van Quick Step Alpha Vinyl is hersteld van de zware val tijdens de klassieker Luik-Bastenaken-Luik in april.

De 30-jarige Fransman hield onder meer een klaplong, gebroken ribben en een gebroken schouderblad over aan de val. Een maand na de crash liet de Belgische ploeg weten dat hij weer was aangesloten bij het trainingskamp.

Amerikaanse zakenman neemt Olympique Lyon over

09.51 uur: Olympique Lyon heeft na 35 jaar een nieuwe eigenaar. De Amerikaanse zakenman John Textor heeft sinds maandag de meeste aandelen van de club van de Nederlandse trainer Peter Bosz in handen.

Lyon hoopt met meer financiële middelen de aansluiting met de top weer te kunnen vinden. De laatste landstitel dateert uit 2008. Ook de zes jaren daarvoor werd Olympique Lyon telkens kampioen. Afgelopen seizoen kwam Olympique Lyon niet verder dan de achtste plek.

Textor heeft al een belang in de Engelse voetbalclub Crystal Palace

Golden State Warriors vieren vierde titel in acht jaar

07:58 uur De basketballers van Golden State Warriors hebben maandagavond hun vierde titel in de NBA in acht jaar tijd gevierd. In San Francisco was er een parade met de fans voor het team van trainer Steve Kerr.

Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green en Andre Iguodala maakten de vier titels, in 2015, 2017, 2018 en 2022, allemaal mee. „De afgelopen drie jaar waren niet eenvoudig”, zei Curry. „Van blessures tot een wisseling van de wacht in de selectie en de doorbraak van jonge spelers. Het is mooi dat we dit nu weer hebben bereikt. Dray, Klay en Andre hebben nu eindelijk die vierde ring, het is speciaal.”

De Warriors waren in de finale van de NBA met 4-2 te sterk voor Boston Celtics.