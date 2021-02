Dusan Tadic: ’Dumfries noemde mij een mietje’

„Er kwamen meerdere spelers naar me toe. Ze trapten in het veld en maakten een gat in de grond”, aldus Tadic. „Denzel zei dat ik een mietje ben en geen echte leider. Als ik dan scoor, zeg ik wat terug. Dat lijkt me normaal. Hij is een goede jongen en als hij wil praten, hoor ik het wel. Dit soort dingen gebeuren soms.”

Tadic en Dumfries moesten allebei door medespelers in bedwang worden gehouden. Tadic had de moeder van Dumfries beledigd, zei Dumfries. Tadic ging daar niet op in.

Tadic liep na afloop onder begeleiding naar de bus van Ajax. Boze PSV-supporters stonden de Servische aanvaller buiten op te wachten. Tadic kreeg iets naar zich toegegooid maar bereikte de bus verder zonder problemen. Er was de nodige politie op de been om de tientallen supporters in de gaten te houden.

Ajax-trainer Erik ten Hag maakte zijn ploeg een compliment voor de houding. „Dat we hier toch nog de 1-1 maken zegt iets over het karakter van deze ploeg. Dat heeft deze ploeg elke keer weer. We zijn gewoon heel moeilijk te verslaan”, aldus Ten Hag. Ajax behoudt door de late gelijkmaker van Tadic een ruime voorsprong aan kop van de Eredivisie.

Voetbaltechnisch matig

„Voetbaltechnisch was het een matige wedstrijd”, vond Ten Hag. „Dat had vooral met onszelf te maken. We begonnen nog wel goed en creëerden kansen. Daarna gingen we mee in het opportunisme. We waren matig aan de bal. Op het middenveld hadden we met Davy Klaassen een mannetje over. Daar maakten we te weinig gebruik van.”

Voor Ten Hag voelde het gelijkspel als een overwinning, zei hij. De trainer was aanvoerder Tadic dankbaar. „Je ziet hoe sterk hij is in zijn hoofd. Hij bleef ook nu uitermate koel. Ik zit dan ook heel rustig op de bank als hij een strafschop neemt en weet bijna zeker dat het een doelpunt wordt.”

Over het opstootje van Tadic met Dumfries zei Ten Hag.„Die emotie zit ook in zijn karakter. Op de juiste momenten is hij koelbloedig. Hij weet op de juiste momenten zijn emoties in te zetten. Hij werd tot op het bot geprovoceerd. Dusan kent de grens en weet tot hoe ver hij kan gaan. Hij is een echte winnaar.”

